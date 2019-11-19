經濟前景添憂！人民銀行要求內銀加大信貸力度

外國傳媒報道，中國人民銀行(即中國央行)在周二(19日)的會議上，要求商業銀行增加對實體經濟的信貸支持，此舉旨在為放緩的經濟提供支持。

央行指出，經濟下行壓力持續加大，局部性社會信用收縮壓力依然存在。央行在與商業銀行會面討論了當前的信貸形勢後表示，金融部門應「堅持發展是第一要務，堅持金融服務實體經濟」，確保經濟增長保持在合理區間。

行長易綱總結，需要「增強信貸對實體經濟的支持力度，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速，與名義國內生產總值增速基本匹配」。

此次會議表明，決策層對經濟前景的擔憂加深，放緩勢頭似乎持續到10月，信貸擴張放緩幅度超出預期。

中國工商銀行、農業銀行、建設銀行、中信銀行、浦發銀行，以及興業銀行等銀行負責人，出席了此次會議。

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