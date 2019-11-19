【財經評論】中美醞釀資本戰　慎防匯市大波動

美國聯儲局自7月起連續減息3次，未來再降的機會仍高，使持有美債回報愈顯微薄，恰巧中國自7月起，連續3個月減持，總額降至1.1萬億美元邊緣，為2017年5月以來最低。中美貿易爭拗至今仍未找到圓滿和解方案，戰線早已擴至科技等層面，一場以金融掛帥的資本戰恐在所難免，實須慎防匯市大波動！

在去年中美貿易戰開打之初，市場警告中國可大舉拋售美債報復，擾亂利率秩序，視之為「金融核武」。不過，由於這是玉石俱焚，不能輕率行動，加上貿易戰令美元淨流入中國驟減，即所謂經常帳盈餘急降，使拋售與否顯得投鼠忌器。

由於中國每年在貨物貿易上享有巨額順差，使經常帳長期有盈餘，更於2007年達頂峰，曾佔國內生產總值(GDP)近一成，中國將盈餘購買美債，美國則以發債來催谷經濟，一直是互利舉措。惟美國總統特朗普上台後，一意孤行破壞秩序，使中國貿易順差大減，經常帳盈餘佔GDP比例亦於去年縮至約0.4%，即能買美債的資金驟減。

中國若要在貿易順差減少下保住經常帳盈餘，就要實現外匯收入多元化。以日本經驗，旅遊、知識產權收費，以及國際投資回報，是吸引外匯的三大支柱。惟相比之下，中國旅遊赤字相當大，因國民喜歡境外消費，遠較外國人入境花費更多；中國雖擁有大量國際投資，但回報卻是負數；知識產權收費就更難，例如屬於科技核心的全球首15位半導體企業中，沒有一家來自中國。換言之，中國除了開放市場外，短期內實難找到增加外匯收入的方法。

美方看到弱點，當然不會留情，似謀求發動資本戰！據悉，美國政府公務員退休基金董事會有意允許旗下退休基金，投資包括中國公司在內的國際指數。惟此舉遭「鷹派」國會議員譴責，認為是等同將美國軍人與公務員的儲蓄轉給中國政府，倡議立法禁止退休基金買中國金融資產。

與此同時，中國企業也避免押注美國。有調查指，2/3中國企業領袖視境內為最有吸引力的上市地點，僅18.7%首選美國，即使香港動盪，在港上市的意願也比美國高。有七成人透露，會積極考慮通過併購實現增長，先進技術是首要，擴張重心亦由美國轉至東南亞、歐洲、非洲。

近日有傳中方對簽署中美首階段貿易協議感悲觀，使爆發全面冷戰機會升溫，投資者更須提防資本戰，即使持現金，也須多元化，以免因某類資產突然大貶而遭受巨大損失。

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