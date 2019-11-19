【深度解構】東南亞十國　誰可成為下個世界工廠？

中國出口受中美貿易戰打擊，部分企業將生產線轉移至東南亞地區，近期常有人問「誰能取代中國成為下一個世界工廠？」彭博以出口容量、人力資源、勞動成本、基建、營商環境、及經濟穩定程度六個方向來打分數，探討東南亞十個國家中，哪一個具潛力成為下個出口強國。

該評估以1分為滿分，結論是中國（以廣東省為代表）以平均逾0.6分，在各項目上仍領先其他國家；印度和印尼被稱為「競爭者」，分佔第二、三位；稍為落後的「追趕者」分別有馬來西亞、菲律賓、泰國和越南，得分介乎0.3至逾0.4；最後遙遙落後一組為0.4分以下的柬埔寨、孟加拉、斯里蘭卡及緬甸。

「競爭者」印度和印尼俱擁有龐大勞動力及成本低的優勢，惟基建和出口容量卻成致命傷。其中，印度的勞動年齡人口近9億與中國相若，但印度卻是持續增長，且其勞工成本僅為中國的五分之一。印度總理莫迪更看準機會，倡議「印度製造」，為外來公司在印度設廠提供優惠，當中富士康便在印度組裝iPhone，顯示政策收效。

然而，印度官僚和政策的限制很多，遍及土地用途、勞工招聘等，且人民教育水平和經濟穩定度都相對低。

至於印尼，雖然人口只是印度的五分之一，而勞工成本亦差不多是印度的兩倍，可是當地教育水平較高，經濟也相對穩定。印尼總統維多多亦將政策引導往吸引外資，但煩瑣的法律令不少投資者望而卻步。

屬於「追趕者」的四個國家教育和營商環境俱佳，可是這些國家都專注於自己專項的工業，只扮演亞洲供應鏈上的一員。例如，馬來西亞、菲律賓和越南的電子業都佔各自的出口逾三成，而泰國則是東南亞的汽車製造中心。這些國家都因為人口、基建等規模不足，令其難再成長去挖走中國的市場份額。

至於遙遙落後的四個國家柬埔寨、孟加拉、斯里蘭卡及緬甸，雖然有勞動成本低的優勢，但基建落後、營商環境具挑戰、政權不穩、教育程度較低，這都拖低這些國家的評分。這些國家或可在勞動力密集的紡織業、玩具業等分一杯羹。

至於中國本土的因素，例如工廠可遷至內陸以減低勞動和土地成本，以及本地龐大內需市場，都令企業不敢輕言將生產遷離中國。故彭博認為，較為實際的結果是，中國於亞洲繼續維持出口最強勢，其他各經濟體則在部分專項市場上爭奪份額。

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