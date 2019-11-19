夜市UPDATES：道指創新高後回落　港夜期低水逾百

市場已對陰晴不定的貿談消息習以為常，但受波音帶動，美股道指早段創新高，目前轉跌16點，報28,019點；標指報3,125點，升3點或0.1%；納指報8,570點，升20點或0.24%。港股期指夜市目前報26,975點，跌104點，低水119點。

道指成分股之一的波音公司宣布，737 MAX客機贏得50架訂單，消息推動其股價最多攀升逾1%，現時則靠穩。

隨着美股屢創新高，華爾街淡友也改變立場！摩根士丹利策略師Michael Wilson在最新的報告中表示，標指的年底目標價最理想的情況可能超過3,250點，即較當前水平高約4%以上。Michael Wilson曾準確地預測了去年美股2月及10月兩次大跌市行情。

【22:30】憧憬中美貿易談判進展，美股早段靠穩，道指升23點，至28,059點；納指升22點，至8,572點；標指升1點，至3,123點。

家居裝修產品零售商家得寶第3季同店銷售升3.6%，遜於市場預期的4.6%，該公司並將全年同店銷售增長預測，由4%下調至3.5%，是今年第2次下調。家得寶股價早段挫3.27%，至231.05美元。

有指迪士尼的串流平台Disney+有數以千計帳戶被盜用，迪士尼股價跌0.24%，至147.29美元。

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