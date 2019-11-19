惠譽確認5間中小型銀行評級　展望均為「穩定」

惠譽解釋，確定評級反映銀行具足夠的營運緩衝，以抵禦短期經濟阻力，儘管香港社會局勢持續動盪、美中貿易緊張拖累經濟增長，銀行業指標或會惡化，不過，該機構認為，銀行體系流動性充足，港元與美元掛鈎可提供支持，預計銀行的資本及流動資金比率將維持不變。

惠譽認為，港府於10月份宣佈支援中小企舉措，並放寛住宅貸款措施以提振經濟，可緩解近期資產質素的壓力。儘管近月港元存款增長放緩，會對銀行淨息差造成壓力，但銀行有充足緩衝及風險管控措施，相信盈利能力可保持穩定。

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