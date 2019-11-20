壹傳媒績劣　股價曾瀉兩成

香港股票分析師協會主席鄧聲興直言，壹傳媒過去大量投資於開發數碼業務，希望改變業務模式來賺錢，但是數碼業務的收入一直未能夠抵銷成本。如今數碼及傳統紙媒「兩邊都輸錢，未來虧損好難收窄，睇唔到有咩曙光」。

他續說，近年該公司資金需求大、收入少，假如不設法籌措資金，將會令經營變得困難。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑日前亦表示，壹傳媒推出內容付費訂閱制度，實質收益絕對有限，而且網上付費內容與其報紙銷售互相競爭，無形中因加得減。他又認為，公司虧損連年，直言投資者選股時有其他更好選擇。

事實上，壹傳媒已經連續4年半錄得虧損。公司於本周一(18日)公布，截至2019年9月底止上半年度，錄得股東應佔虧損超過3.12億元，按年擴大約9%，而過去4年半累積虧損逾18億元。即是該公司過去九年半以來，累計虧損更逾26億元。

根據壹傳媒業績報告顯示，該公司主要業務都錄得倒退，上半年總收益按年下跌接近16%。其中，管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損較去年同期擴大約31%至6,500萬元，印刷業務虧損則擴大3%，至超過2.45億元。

除業績乏善可陳之外，自去年底起，壹傳媒及黎智英已多次出售台灣資產套現。有分析認為，黎智英拋售的舉措顯示其有意收縮當地業務。事實上，早於去年11月，壹傳媒便將位於台北市內湖區總部的兩幢辦公大樓物業，以總代價約4.54億元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但是還債之後實際僅餘約8,700萬元作為營運資金。

除辦公大樓外，公司今年2月28日確認，向台灣大鎪科技出售位於高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，以及建於其上的三層高印刷廠物業，代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)。

與此同時，公司大股東黎智英本身亦不斷出售台灣「家當」。他於今年3月底將其私人持有的內湖區「壹電視大樓」，全幢售予台灣上市公司中國電器的子公司中電開發。據中國電器公布，該辦公大樓代價為14.5億元新台幣(約3.6億港元)。

及至今年5月份，台灣媒體翻查當地內政部實價網的資訊顯示，黎智英今年1月以9.1億元新台幣(約2.26億港元)，出售其持有的台北市內湖區、原為「壹同樂動畫工作室」所在的辦公大樓。

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