吳小平　阿里IPO凸顯港金融地位

離開投行後，筆者每年仍會經手兩至三筆企業私募融資事宜，以及相關上市前期籌備工作。當然，也會考慮多個交易所對不同企業的利弊。

A股估值高，港股上市快，美股上市後資產處置相對自由，歐洲等市場不足考慮。如果能上市，當然是A股優先，但時間不可控；港股雖然較快，但必須忍受估值及流動性不佳。

今年，美股屢創新高，A股也步入牛市。惟港股始終低迷，而且當下面臨社會問題。這次，內地決定以H股全流通的方式來幫助港股，可理解為釋放善意。毋須爭辯利弊：一個全流通的市場，必然會比一個局部受限的市場，要有更多玩法，玩家更有動力。

最直接的，這個活水機制讓各家企業的大股東看到，無論是做業績，還是講故事，或是資產重組，只要能夠炒高市值，則有機會真金白銀帶走市值。否則，這筆股權第一無法交易，第二幾乎無法質押，有何用處？

筆者進入投行事業是2006年，入行不久，就遇到A股股權分置改革。簡言之就是冰封多年的法人股可以變為普通股，可以競價交易，隨意流通。

結果股市急漲，其中的財富增值，是十萬億元人民幣級別，對所有股民而言，真是人生可遇不可求的機會，內地誕生了數千位諸如劉益謙般的法人股億萬富豪，真是很希望這種大流通改革也為H股死水帶去活泉。

不過，也不宜高估這次流通改革的意義：大部分H股仍是國有控股企業，就算流通，沒有任何意義，大股東大概不會減持(當然，更不會增持)，你看看這些股東在A股的表現即知。因此，要我說這次改革的最大價值，在於市場增加了對內地後續金融支持、更多背書的信心，當前信心比黃金更重要。

阿里巴巴發行港股，顯然是政治意義大於經濟意義，表明了監管部門在迅速發展深滬交易所之外，也高度重視香港作為中國金融第一自由港的地位。當然，此事於阿里巴巴也是一種「備胎」考慮，萬一美國反華勢力發起驅逐中概股的惡性事件(雖然概率極低)，如此規模的大型公司，必須做好交易災難備份安排。

阿里巴巴其實早就該以CDR形式回歸A股。可惜，A股市值貌似巨大，但結構並不健康，優質藍籌公司估值相對不高，而小股新股題材股從來是熱門，股民熱衷炒存量，厭惡買增量，此時中國互聯網巨頭回歸A股，巨龍吸水，反而會給A股帶來較大心理利淡而非利好。當然，人民幣資本開放遙遙無期，也使得阿里巴巴暫無其他選擇。

相反，香港市場本身對大型藍籌早已習慣，估值穩定，IPO市場容量遠大於交易市場，故在回A之前，阿里巴巴選擇港股無可無不可，總體利好。

香港面臨社會衝突，當然不利於股票市場。不過，隨着大型核心資產回歸香港，以及H股全流通機制推行，相信內地還將連續推出各種惠港政策，而這幾天的港股，也果然明顯有了一點起色。

祝福香港金融市場走得更穩、更紮實！

吳小平

曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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