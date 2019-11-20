大健　海外投資者對港股的憂慮

上星期經歷了一晚大大大塞車，花了七個小時車程回家，然後剛好夠時間沖涼換衫再執行李便再跑到街上搶的士去機場。轉個眼便到達台北，在台北公幹的這幾天自然常常被問到香港的情況，同時我也借這個機會問問當地人又有甚麼想法和意見。

當地金融業人士或投資者最關心的自然是香港的股市前景，他們都指從傳媒看到的報道來說，畫面愈來愈激烈，但認為港股的跌幅則相對不算多。

對於投資前景，他們都認為不會部署來香港做生意。至於港股，他們都了解現時港股市場上不少上市公司與香港民生相關不大，所以依然有投資價值。

惟當地投資者對投資港股也有一些擔心，主要是怕股市受影響而停市，變相資金凍結在香港。此外，即使港股不停市，亦擔心他們用的經紀商能否正常運作，怕交易不通。

最後，還有一項最令當地投資者擔心的事情，就是擔心港元匯率下跌，甚至會與美元脫鈎，所以即使看好個別港股市場上的國際公司或中資公司，都會避免在港股買賣，而嘗試前往其他市場尋找代替品。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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