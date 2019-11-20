沈振盈　升市解釋不盡合理

周二(19日)大市升逾400點，恒指重上27,000點水平之上。周二的升市並沒有甚麼特別的原因，其中一個市場的解釋，是因為上周跌得多、跌過籠，所以作出反彈。另一個解釋，就是市場已充分反映壞消息，兼且中美貿易協議進展良好。當然，另外一個市場認為「理所當然」的原因，就是阿里巴巴的新股認購，大戶有心力托大市。

當然，上述的理由有點兒馬後炮，而且不盡合理。跌得多而出現技術性反彈，尚且可以勉強合理，皆因市場既有好友亦有淡友，跌得多自然有人博反彈。至於中美貿易戰的進展，其實近日的消息已出現了負面的預期。由始至終，雙方的底線從未拉近過距離，相信可以達成協議的機會仍然很微。若以「達成協議」作為大市挾升的理由，似乎又是炒錯市。至於托市來支持阿里巴巴上市的效果，假設真的如是，今日中午將截票，這會否是任務完成，市況要重拾跌勢呢？

說到阿里巴巴的上市，大家不要對上市初期股價的表現，期望太高，因為今次不是新股上市，而此股早已在美國上市五年，要買的基金相信亦可以在美國買入，根本不需要在香港股市去買。故此，其股價往後的升跌，考慮點不是首日上市的表現，而是此股的基本因素及美股的大氣候。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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