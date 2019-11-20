鄧普頓　新興市抗壓力不俗

中美雙方貿易談判持續進行之際，新興市場內部貿易蓬勃發展，中國取代美國成為其他新興市場整體最大出口目的地。而且，其他新興市場悄然湧現的一些積極發展也漸受關注。

三十年前，新興市場經濟體通常依賴商品出口，這些出口不但帶動了經濟發展和製造業，更促進形成了全球供應鏈。隨後，新興市場在結構性改革和強化的監管中不斷發展，表現出更強的抗壓能力。但是，一些新興市場的發展仍然沒有得到充分的認可。誤解之一在於商品質量和服務的可靠性，經濟體產品生產過程往往不符合道德且監管不力。我們認為對這並不可對所有新興市場一概而論，關鍵在於要認識到某些新興市場為改善市場環境而進行的監管改革。

作為投資者，我們確實認識到這些因素和其他宏觀發展因素，但也對個別股票進行自下而上的分析。在研究新興市場的投資機會時，企業治理是一大重要的考慮因素。我們會考慮包括質量管理、所有權結構和商業行為等。例如，在俄羅斯，企業重視股東回報；俄羅斯政府實施了一些在政治上具有挑戰性的措施，採取了增稅和養老金改革，還計劃通過增加基礎設施、醫療和教育支出來提升發展。

新興市場曾經的增長模式很簡單──生產和外銷。一些國家因為有大量廉價勞動力，而成為製造業中心，此類國家的命運往往容易受其出口地已發展市場的變化影響。但是，新興市場經濟體已經發展，轉換發展程度愈來愈高，新興市場正在增加高科技出口，以滿足逐步增長的全球需求。例如，在印度，創新已成為一項重點工作。印度提出了「2010至2020創新十年」國家戰略，致力於持續加強科學、技術和創新能力。其目標是到2020年將研發總支出增加到印度國內生產總值的2%。印度為加強其製造業的「印度製造」也反映出致力於創新的決心。

新興市場國家也在對環境因素的考慮發揮着不可或缺的作用。例如，在巴西的製造業中，我們看到某些企業在考慮環境因素方面進步顯著，致力研究可再生能源的生產，並開始影響商業決策。一家巴西汽車零部件製造商致力於在其內燃機中進一步減少二氧化碳排放，這轉變將進一步促進巴西汽車對可再生燃料的使用。

我們仍然關注每個企業的基本面，以逐個評估其長期前景。今天的新興市場比過去幾十年更具抗壓能力，經濟困難期過後，已變得更加強大。許多新興經濟體積累現金儲備，正從以美元計價的債務向盈利儲備轉變。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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