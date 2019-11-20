歐股收市個別發展　EasyJet升逾半成

歐股收市個別發展，英國富時100指數收報7,323點，升16點或0.22%；法國CAC指數收報5,909點，跌20點或0.35%；德國DAX指數收報13,221點，升14點或0.11%。

歐盟10月的新車銷量按年增長8.7%，是自2009年以來的單月最高增幅，當中德國的銷量增長了13%，法國的銷量增長了8.7%。受消息帶動，歐洲車企股價好淡爭持，戴姆勒跌0.14%；寶馬汽車升0.46%。

瑞士私人銀行寶盛集團(Julius Baer)表示今年前10個月內管理資增長了約10%，該行預計其2019年業績將受到其意大利子公司Kairos商譽減損的影響，導致約9,900萬瑞士法郎的非現金費用。該行股價升0.3%。

英國廉價航空公司EasyJet表示，2019財年的稅前利潤按年下降了3.4%至4.3億英鎊，股價急升5.33%。

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