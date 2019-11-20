美股收市：道指跌102點　納指再創新高

中美貿談形勢陰晴不定，美國股市周二窄幅上落，納指再創出收市新高。道指收報27,934點，跌102點或0.36%；標指收報3,120點，跌1點或0.06%；納指收報8,570點，升20點或0.24%。

外媒報道，美國總統特朗普在白宮內閣會議上發表講話時警告，除非中美達成貿易協議，否則美國將提高對中國商品加徵關稅。

個股方面，波音公司宣布，737 MAX客機贏得50架訂單，該公司股價收跌0.67%。

家居裝修產品零售商家得寶第3季同店銷售升3.6%，遜於市場預期的4.6%，股價急挫5.44%。

有指迪士尼的串流平台Disney+有數以千計帳戶被盜用，迪士尼股價收漲0.49%。

對於後市，摩根士丹利策略師Michael Wilson在最新的報告中表示，標指的年底目標價最理想的情況可能超過3,250點，即較當前水平高約4%以上。

Michael Wilson曾準確地預測了去年美股2月及10月兩次大跌市行情。

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