【向世界錢進】移居星洲買「居屋」　800呎百萬有找

同樣是「亞洲四小龍」的香港和新加坡，有着很多相似的地方，常在多方面被比較誰優誰劣。當中，新加坡的組屋(如同香港的政府資助房屋)政策令港人羡慕不已，不過外國人需要成為當地永久居民才能購買二手組屋，不用百萬港元可買到面積800方呎的單位，是移民新加坡的其中一個亮點。

新加坡人口以華人為主，社會和經濟相對穩定。世紀21香港行政總裁吳啟民指，在90年代時，新加坡推出居新權計劃，吸引港人特別是專業人士移民新加坡。新加坡與香港有接近的英聯邦制度，不限制資金進出，基建體制有利外資營商，港人較易適應，只是新加坡移民政策對申請人相對揀擇。

現時申請新加坡永居的方法包括投資移民、創業移民、技術移民等。申請人的配偶和21歲以下子女亦可申請永居。

投資移民可以有兩個方案，一是用至少250萬坡元(約1,440萬港元)建立新公司或擴充現有公司營運；另一個是用同樣金額投資在全球商業投資者計劃基金以投資新加坡公司。

惟要注意，申請人有足夠資金之餘，也需擁有至少三年的做生意經驗，以及近三年經審核的財務報表。另外，申請人的公司最近一年營業額需至少達5,000萬坡元（約2.88億港元），近三年年均營業額亦至少達5,000萬坡元。公司所處行業亦需符合當地要求。

若覺得投資門檻太高，大家亦可申請創業移民。方法是在新加坡創業，並獲當地政府機構或認可的風險投資者或天使基金投資至少10萬坡元（約57.6萬港元）。

如透過這途徑申請，要注意創立的公司不可經營咖啡店、美食中心、酒吧、中藥針灸、風水等業務，另公司註冊時間須未滿6個月。

此外，技術移民亦是可行途徑，並分為數個類別。例如獲聘請在新加坡工作的員工，最低月薪2,300坡元（約13,248港元）和3,600坡元（20,736港元）可申請各自所屬工作簽證。至於在新加坡境外的工作月薪有1.8萬坡元（約103,680港元），亦可申請另一款工作簽證。

新加坡去年總人口約564萬，當中347萬人是公民，164萬人是外來居民，餘下小部分是有永居身份人士。當地自置居所比率高達91%。

世紀21新加坡不動產Key Executive Officer楊志忠指，新加坡的組屋禁止外國人購買，但獲得永居身份至少三年的人士可以購買二手組屋。現時面積約800方呎的二手組屋，一般約90萬至100萬港元可以買到。

若未取得永居資格，外國人可以在新加坡買私人樓，不過稅項較重。例如外國人買樓要額外付單位市值20%的額外買家印花稅，加上所有人也要付單位市值1至4%稅率的買家印花稅，亦即外國人買樓最多要付24%稅款。

如果是首次置業的永久居民，額外買家印花稅為5%，總稅款最多9%。此外，當地樓市回復力強，在2009年見近年低位後，2013年已由低位回升50%，這幾年維持平穩。

現時世紀21在新加坡代理多個私人住宅，當中，位處市中心地段第九區的現貨新樓「8 St Thomas」，一個面積807方呎的兩房單位，售價為264萬坡元（約1,520萬港元），呎價3,271坡元（約18,840港元）。至於另一住宅Wallich Residence，一個面積1,098方呎的三房單位，折扣後價格為340.5萬坡元（約1,961萬港元），呎價3,101坡元（約17,861港元）。

嘉敏是馬來西亞人，她拿取獎學金後赴新加坡南洋理工大學讀書，畢業後留在新加坡當教師，現時在當地租樓住。

她指，現時在新加坡租一個房間，月租約600至800坡元（約3,456至4,608港元），租一個三房單位則約2,000至2,500坡元（約11,520至14,400港元）。而當地私人樓和組屋比例約是3：7。其中組屋以自住為主，當地政府嚴格限制炒賣，包括一個家庭只能擁有一套組屋，新組屋一般情況不能在五年內轉售等。

至於在新加坡外出用膳，在咖啡店的人均消費一般4至6坡元（約23至34.5港元）、在美食廣場人均消費約5至8坡元（約28至46港元）、餐廳則約25至50坡元（約144至288港元）。

而她認識的新加坡一般是雙薪家庭，孩子交由全日制託管中心或家中的長輩幫忙照顧。至於大學畢業生月薪一般介乎2,500至逾4,000坡元（約1.44萬至超過2.3萬港元）。

她表示，在香港提出修例風波之前，新加坡人對香港印象很好。香港是國際金融中心、購物天堂和吃喝玩樂的好去處。雖然在香港會感受到上班族的急速步伐、生活很有壓力，亦不時會被茶餐廳侍應們的語氣嚇倒，但絲毫不減新加坡人對香港的喜愛。

然而，自社會爆發衝突以來，新加坡外交部發出多次旅遊警告，呼籲國民如非必要，不要到香港遊玩。新加坡人亦怕到港後會遇上麻煩或受困機場，因此減少到香港旅遊。

－－－－－－