【獨家披露】美資道富縮樓面　甲級商廈爆退租潮

香港社會動盪不安，核心區甲級商廈罕見錄得多宗提早終止租約個案。美國道富亞洲租用的港島中環國際金融中心(IFC)二期逾兩層寫字樓，當中70樓的多個寫字樓單位，決定提前兩年退租。有地產代理指，近月持續出現退租，反映寫字樓市場已受經濟轉差所拖累。

據土地註冊處資料，道富於早年已簽約租用68樓、69樓全層，以及70樓的多個單位，租約期由今年2月1日至2022年1月底。

不過，據最新資料顯示，該公司於10月中與業主簽訂協議，退租其中70樓的單位，租期提前於明年1月底結束。至於仍保留租用的兩層樓面，則預先續租兩年，由2022年2月1日至2024年1月底。對於提早終止國際金融中心二期部分單位租約，該公司發言人接受查詢時指，不回應有關市場傳聞。

國際金融中心二期亦錄得另一宗退租個案。資料顯示，43樓部分樓面的原租戶為中國誠通投資有限公司，以每月近60萬元承租用單位，租約期由2017年1月1日至2019年12月31日。但於今年八月底簽下協議，於10月31日退租，即提早約兩個月遷出。

其後，該批樓面由一家外地資產管理公司接手承租，租約期由2019年11月1日至2023年8月31日，租約期3年零10個月。事實上，新租戶原先已承租同層多個單位，租約期由2019年9月1日至2023年8月底。

過去數年間，港島甲級寫字樓市場氣氛火熱，呎租屢創新高水平。位於中環最優質地段的國際金融中心二期，租金水平更屬全球前列位置。2018年9月份，大廈一個面積約1,638方呎中層海景單位，以每月約36萬元租出，成交呎租約220元，創項目新高。

事實上，早於今年3月，原租用西九龍環球貿易廣場10層寫字樓的德意志銀行，市場消息指，已棄租當中最多3層樓面，每年料可節省租金約9,906萬元。

港島各商業區都有大型租戶退租。銅鑼灣信和廣場一個面積約7,500方呎單位，原由一家地產顧問公司於2016年2月承租，租約期長達五年，首三年月租金逾35萬元，其後兩年每月逾37萬元，但上述租約已於8月份取消。

據了解，該公司近月已改為租用同區電氣道一個寫字樓單位，面積約4,000方呎，呎租約40元，月租金約16萬元，較原本租用的辦公室面積縮細約四成七，租金節省約五成七。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事何德成表示，企業退租個案多寡，要視乎經濟情況。他又指，租戶承租辦公室之前，通常已詳細評估所需要的樓面，以及租金水平是否能夠負擔，所有因素已在預算中反映。但若依然作出退租決定，估計是因為公司架構有大變動，或是與經濟惡化有關。

何指出，業主遇上租客退租時，市場上並沒有統一的應對辦法。他舉例，個別業主或會即時沒收訂金，並要求租戶賠償尚未履行租期所涉及的租金。此外，商廈業主亦可要求租戶自行尋找頂租客，否則不會接受提早退租要求。

－－－－－－