【專家點評】宜趁港股反彈浪逢高減持…

香港政治事件情況可能遠較市場預計嚴重，為時亦比預料更長久，已經引起國際社會關注。若《香港人權與民主法案》獲美國國會通過，最壞情況會令本來相當順利的中美貿易談判添變數。

外資亦預早一步作出部署，上月底美國聯儲局議息後，美元走勢整固偏弱，本來是相當利好新興市場，事實上亞洲包括台灣及南韓股市，近期皆相當強勁，唯獨是中國與香港股市斯人獨憔悴。究其原因，主要是地區風險令投資者卻步，尤其現時中、港兩地政府的態度根本無濟於事，惟願不會小事化大。

人民銀行近日首次下調逆回購利率，為四年來首次。市場解讀為中國官方預視經濟走下坡，加上貿易談判及地緣政治短期內難有好消息，因此預早透過貨幣寬鬆緩解部分經濟震盪。中港股市近月跌幅甚多，央行重新放水下現短期反彈，但只宜短炒波幅，長線有貨者反而應趁此反彈浪減持。

長線投資策略方面，除了以基本因素選股，選對地區市場可能更重要。美國經濟底子相對較好，美股仍屬可長線持有類別，另外亞洲新興市場例如台灣、南韓亦可考慮。當然台韓兩地股指相當依賴半導體行業表現，如從分散風險角度着眼，亦不妨小注買入日股。

日本雖然陷入通縮邊緣多年，經濟增長欠奉，不過若單論消費行業，企業盈利仍有平穩增長，尤其民生消費類別的公司，業務會較穩健。相反近期較多人追捧的工業股，對中國經濟較為依賴，中美貿談如有變數，或會成為受害者，暫時不宜沾手。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－