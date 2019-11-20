【市前重點睇】美股個別發展　油價急挫

●美匯指數反覆企97.85，離岸人民幣(CNH)低見7.0349，港匯升上7.8274，日圓兌美元漲至108.47，歐元高企1.1077，英鎊跌至1.2929。金價處1,473美元。油價急挫，布油跌逾2%，失守61美元，紐油下試55美元關。道指期貨偏軟。

●外媒報道，美國總統特朗普在白宮內閣會議上發表講話時警告，除非中美達成貿易協議，否則美國將提高對中國商品加徵關稅。

-美國副總統彭斯表示，如果香港的抗議示威活動遭到暴力對待，美國將很難與中國簽署貿易協定。

●美國眾議院通過權宜支出法案，將為政府提供資金至12月20日，暫時避免政府停擺。參議院將於本周對法案表決。

●美國10年期國債孳息率跌3.27點子，報1.7826厘。

●港股ADR指數收報26,904點，跌188點。

●即月恒生指數夜期收報26,944點，跌135點，低水150點，成交22,676張。

●紐約期油收報每桶55.21美元，跌1.84美元或3.2%，創自10月31日以來收市新低，並創7周以來最大單日跌幅。布蘭特期油收報每桶60.91美元，跌1.53美元或2.45%。

●紐約期金收報每安士1,474.3美元，升2.4美元或0.2%，連升兩日。

●國際評級機構惠譽確認5間香港中小型銀行評級，展望均為「穩定」。

●外國傳媒報道，美國政府再度給予華為90天臨時豁免許可，允許其繼續與美企做生意。

●經濟前景添憂！人民銀行要求內銀加大信貸力度。

●傳港交所研購西班牙交易所，發言人：不評論。

●新股專輯：阿里巴巴孖展額逾134億元，公開發售料超購10倍。

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