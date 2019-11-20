【股民熱話】阿里與騰訊　應該點揀好？

論入場費，以招股價每股最高188元計，每手入場約19,000元有找，比起騰訊現時三萬多元一手，論入場費阿里較合散戶胃口。

論業務，阿里主要經營核心商務、雲計算、數字媒體和創新業務及娛樂業務等。至於騰訊則主要從事互聯網增值服務，包括通訊及社交、網絡遊戲、數字內容，網絡廣告及其他業務如金融科技及企業服務等。感覺上，阿里以電子商貿業務的優勢取悅投資者，而騰訊則在社交和網絡遊戲方面具優勢。投資者覺得邊瓣值博，就要自己盤算一吓先落注。

當然，阿里已在美國上市，而美股現時處於歷史高位，其美國上市現價估值經已炒高，變相令香港第二上市後上升空間受限制，而由於美股流通性高，與A股大不同，且別憧憬其港、美報價會有太大的差距，這是沾手阿里前須要考慮的因素。騰訊的波幅雖較前收窄，但基本上今年喺300元水平打了一個底部支持區，相比之下論走勢較有數可圍。

所謂「多隻香爐多隻鬼」，科網類股份多咗隻巨無霸，論指數基金，騰訊的比重唔多唔少會被攤薄。不過，近年騰訊的股價表現以整固為主，大概已一定程度消化了相關的預期影響，而日後騰訊與阿里股價走勢相信會是同方向多於逆方向，畢竟行業增長前景可觀，該正確解讀競爭格局係百花齊放而非你死我亡。

風險方面，正正由於阿里已在美國上市，與騰訊之別，就在於阿里有政治風險，即萬一中美貿易談判得不出一紙中期協議，相互制裁升級，甚至由貿易戰、科技戰，升級為金融戰，針對在美上市企業，則在美上市的阿里必受影響，反觀騰訊就沒有這個不明朗因素。

兩大股王，二選一，抑或起雙飛雙邊投注？筆者還是先入為主，選擇繼續長坐騰訊。

東方產經專欄作者 帥哥

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