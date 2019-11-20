【港股開市】友邦內銀領跌　騰訊滙豐偏軟

香港政經局勢添變數，港股開市跌157點，恒生指數報26,936點，退守10天線水平。國企指數低開70點，報10,625點。

美國參議院於香港時間今早一致同意下通過《香港人權與民主法案》，參眾兩院下一步將統一法案版本，交予總統特朗普簽署。另外，特朗普周二表示，如果不能與中國達成貿易協議，對中國貨加徵的關稅將會提高得更多。

內銀及友邦保險領跌，工商銀行低開1.4%；建設銀行及交通銀行低開1.1%；友邦跌0.9%，合共拖低恒指66點。

其他藍籌股普遍向下，中國旺旺跌2.7%表現最差；恒安國際跌1.9%緊隨其後。中國移動升0.9%，是表現最佳藍籌。

重磅股騰訊、滙豐控股及中國平安偏軟，股價跌0.1%至0.3%。油價急挫，三桶油跌1.1%至1.3%。

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