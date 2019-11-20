美參議院通過《香港人權與民主法案》　人民幣偏軟

香港反修例風波持續超過5個月，更衍生暴力衝突且節節升級，情況備受國際社會關注。美國參議院於當地時間周二(19日)下午6時許﹝香港時間周三(20日)清晨7時許﹞，在一致同意下通過《香港人權與民主法案》，參眾兩院下一步將統一法案版本，交予總統特朗普簽署。香港政府發言人表示極度遺憾。

事實上，美國眾議院早已在上月中通過相同法案，參議院則在上周啟動名為「熱線」的快速表決非正式機制，以圖加快法案通過，熱線啟動期間，參議員無人表示反對；至周二，法案在參議院大會上正式通過。會上亦通過，另外一條有關限制非致命武器出口的《保護香港法案》。

根據參議院通過的法案，美國將按照美國法律每年對香港的特殊地位進行審核，並對其自治程度進行評估。

香港政府發言人稱，美國單方面改變對香港的經貿政策，將會對雙方的關係及美國的利益產生負面影響。根據美方統計，過去10年美國在香港賺取的雙邊貿易順差，是在其全球貿易夥伴中最高的，單在2018年已超過330億美元(約2,574億港元)。

根據投資推廣署和政府統計處的最新統計數字，現有1,344家美國駐港公司，其中278家是地區總部。同時約有8.5萬名美國人在港居住。

分析指出，在中美兩國尋求簽署初步協議以結束貿易戰之際，上述法案的通過對北京政府構成挑戰。

外媒報道，美國總統特朗普在白宮內閣會議上發表講話時警告，除非中美達成貿易協議，否則美國將提高對中國商品加徵關稅。不過，美國商務部部長羅斯稱，針對可以與中國達成貿易協議上，特朗普政府仍然抱持希望，由於目前談判「仍在進行」，很難預先作出判斷，但對於能夠有所成果感到樂觀。

然而，《香港人權與民主法案》的主要推手、共和黨籍參議員魯比奧接股傳媒採訪時透露，如果香港示威活動遭遇暴力，美國便很難與中國簽署貿易協議。

中國外交部發言人耿爽則指出，美方應立即採取措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

亞洲交易時段，美匯指數高見97.9，離岸人民幣(CNH)兌每美元跌穿7.03關口，曾跌0.17%，低見7.0392。每百港元兌人民幣處89.82水平。

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