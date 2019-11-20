人行下調LPR　分析料12月或進行定向寬鬆

中國人民銀行將1年和5年期的貸款市場報價利率(LPR)，分別下調5點子，至4.15及4.8厘。

當中，11月20日的1年期LPR是自報價機制改革以來第二次下調，此前為4.2厘。而5年期LPR則為報價機制改革以來首次下調，此前為4.85厘。

上周末，人行貨幣政策執行報告顯示，第三季一般貸款利率不降反升；LPR傳導效果似乎不佳；此前人行已逾3年來首次調降與LPR掛鈎的中期借貸便利(MLF)利率5點子，以降低銀行資金成本，分析指此為LPR「降息」鋪路搭橋，加上人行示意將加大逆周期調節，更打開LPR降價力度和年內更多寬鬆措施的想像空間。

光大證券首席銀行業分析師王一峰指出，LPR的變化主要還是為了打破利率下限，從而讓銀行有更多的資金支持小微和民營企業。而除了下調LPR，人行或將於12月進行定向寬鬆，包括信貸投放等方面，會是一個相對偏寬鬆的流動性環境。

國泰君安首席分析師覃漢認為，未來幾個月人行可能增加MLF和定向中期借貸便利(TMLF)的操作頻率，進一步降低MLF和LPR價格。

不過，通脹和金融市場的波動始終是人行貨幣政策寬鬆的掣肘。覃提及，當前穩增長更多是以托底式對沖形式存在，貨幣政策總量寬鬆的想像空間有限。

LPR在改革形成機制後定於每月20日公布；人行行長易綱周二(19日)曾稱，要發揮好LPR對貸款利率的引導作用，推動金融機構轉變貸款定價慣性思維，真正參考LPR定價，促進實際貸款利率下行。要繼續推進資本補充工作，提高銀行信貸投放能力。

－－－－－－