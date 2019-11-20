【即市分析】內需股有辣有唔辣

從基本面睇，內地經濟在中美貿易戰下，經濟增長受拖累，但所謂有危必有機，內需企業其實有幾個優勢。首先，以往在經濟暗淡期，中央通常都使用谷內需、推動建基及撐樓市等三大措施刺激經濟，惟後兩者需要時間反映，故若博中央出手，似乎是谷內需消費最正路。

至於周二(19日)最吸引市場眼球的旺旺，則公布截至9月底止6個月盈利按年增長18.3%至約16.14億元人民幣，受惠產品結構改善及大宗原物料價格回落，毛利率較去年同期升4.4個百分點至48.9%。大行瑞信績後發表報告指，旺旺純利按年增長18.4%，優於市場預期(原預期純利升10%)，故維持其「中性」之投資評級，目標價6.36元。由業績及大行睇法反映，行業確實受中美貿易戰影響相對輕微，並成為支撐股價最有力元素。

走勢上，旺旺股價昨日一舉上破10日、20日及50日平均線，雖然未能維持全日高位收市，但行業氣氛若持續好轉，相信佢都可以順勢炒一轉，若能以大成交突破6.9元，料尚有一浸升勢跟尾，回吐宜守6.35元。

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