【即市分析】內需股有辣有唔辣
2019年11月20日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：近期市場氣氛改善，加上人民幣匯價轉穩，部分內需股開始起動，咁究竟有冇得諗？(食品製造板塊追蹤：https://bit.ly/2EfQiSa )
從基本面睇，內地經濟在中美貿易戰下，經濟增長受拖累，但所謂有危必有機，內需企業其實有幾個優勢。首先，以往在經濟暗淡期，中央通常都使用谷內需、推動建基及撐樓市等三大措施刺激經濟，惟後兩者需要時間反映，故若博中央出手，似乎是谷內需消費最正路。
其次，觀統一企業(00220)及中國旺旺(00151)等主要賣零食及飲品等低消費企業，在經濟低迷時民眾反而買得更多，銷售數據表現有機會優於預期。以統一為例，早前公布上半年多賺近四成至9.97億元人民幣，績後獲多間大行唱好。
至於周二(19日)最吸引市場眼球的旺旺，則公布截至9月底止6個月盈利按年增長18.3%至約16.14億元人民幣，受惠產品結構改善及大宗原物料價格回落，毛利率較去年同期升4.4個百分點至48.9%。大行瑞信績後發表報告指，旺旺純利按年增長18.4%，優於市場預期(原預期純利升10%)，故維持其「中性」之投資評級，目標價6.36元。由業績及大行睇法反映，行業確實受中美貿易戰影響相對輕微，並成為支撐股價最有力元素。
旺旺昨日績後刺激食品股氣氛，蒙牛乳業(02319)、周黑鴨(01458)都升得或者彈得唔錯。不過，現時非大牛市，只宜從板塊中揀選最值博之個股出擊，咁就好自然吼隻剛出業績的旺旺，反之平日冇乜成交的周黑鴨就算股價突然抽升，都係當睇唔到最穩陣。
走勢上，旺旺股價昨日一舉上破10日、20日及50日平均線，雖然未能維持全日高位收市，但行業氣氛若持續好轉，相信佢都可以順勢炒一轉，若能以大成交突破6.9元，料尚有一浸升勢跟尾，回吐宜守6.35元。
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