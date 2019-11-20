【專家點評】觀望通脹 加元反覆偏軟
2019年11月20日 10:30
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加拿大生產物價指數增長回落，近月零售銷售增長繼續在低位徘徊，料今晚公布的消費通脹回落，繼續處於2%以下。另一方面，雖然美國原油存庫回落，但油組沒進一步減產，油價60美元見阻力，料加元整體反覆偏軟，美元兌加元上望1.3350。
中美貿易關係發展膠着，暫時未影響投資氣氛，美股繼續在高位窄幅上落，利淡避險貨幣。加上日本投資及貿易增長持續放緩，經濟增長回落，料美元兌日圓將重返110，美元兌瑞郎上望0.9980。
美國聯儲局主席鮑威爾近期發表有關經濟展望的言論趨向樂觀，加上短線缺乏新消息及重要經濟數據公布，料美元在50天線98.3附近靠穩。歐元區亦然，不過技術上貼近保力加通道底，進一步下行空間有限，料後市在50天線1.1040附近窄幅上落。
澳洲就業數據偏軟，澳元仍存下行壓力，料下望近周底位0.6720。新西蘭儲備銀行短線無減息意向，不過就業前景持續疲弱，料消費表現將回軟，通脹難見回升，紐元下望0.6240。
交通銀行香港分行策略師 袁沛儀
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