【瑞銀推介】資金流入恒指牛證
2019年11月20日 10:35
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：資金周二(19日)追捧騰訊控股以及滙豐控股等的重磅股，恒指輕微低開後反覆向上，更以全日最高位收市，全日波幅接近500點。
根據瑞銀於周二的即市資金流紀錄，資金較多流入牛證，而最受投資者歡迎的是恒指牛證(69314)，收回價約26,428點，是周二全市場最貼價的一隻，有效槓桿約37倍。
周三(20日)瑞銀更有更貼價的牛證新上市，分別是恒指牛證(69830)，收回價26,700點，以及恒指牛證(69830)，收回價26,700點，看好的投資者可參考一下。如投資者看淡恒指，可留意熊證(68864)，收回價27,500點，2020年2月到期，有效槓桿約49倍。
市場的焦點亦有美團點評，即將在周四(21日)公布業績，近兩日大市回升時，股價明顯落後，周二更要跌近2%。根據瑞銀於周二的即市資金流紀錄，資金流入美團點評認購證，反映投資者或看好該股短線的走勢。
如投資者看好美團點評，可留意認購證(12345)，行使價120.05港元，2020年4月到期，有效槓桿約7倍。如投資者看淡該股，可留意認沽證(12344)，行使價89.83元，2020年4月到期，有效槓桿約5倍。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
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