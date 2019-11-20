【瑞銀推介】資金流入恒指牛證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：資金周二(19日)追捧騰訊控股以及滙豐控股等的重磅股，恒指輕微低開後反覆向上，更以全日最高位收市，全日波幅接近500點。

市場的焦點亦有美團點評，即將在周四(21日)公布業績，近兩日大市回升時，股價明顯落後，周二更要跌近2%。根據瑞銀於周二的即市資金流紀錄，資金流入美團點評認購證，反映投資者或看好該股短線的走勢。

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