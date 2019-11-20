全球城市實力指數　倫敦蟬聯冠軍　香港排第九

日本的森紀念財團(Mori Memorial Foundation)公布「2019全球城市實力指數」，倫敦的綜合得分排名第一，連續8年當選為全球最具實力城市，力壓排名第二的紐約。至於第三至五位，分別為東京、巴黎及新加坡，排名與去年相同。至於香港排名第九，無升跌。

在經濟實力指標方面，紐約和倫敦分別排名第一和第二位，北京取代東京排第三，香港則由去年的第五位，跌至第九位。

研究及開發指標方面，第一位仍是紐約，東京升一級至第二位，倫敦由去年的第二位跌至今年的第三位，香港排名升一級，至第十位。

文化指標方面，倫敦排名第一，紐約緊隨其後，然後是巴黎，香港排名第十三。

居住指標方面，首三位為巴黎、阿姆斯特丹及馬德里，香港由去年的二十七位，大幅跌至第四十二位。

環境指標方面，蘇黎世奪冠，斯德哥爾摩第二位，第三位為哥本哈根，香港排名第三十五位。

交通指標方面，巴黎、倫敦及紐約分列首三位，香港排名第七位。

報告指出，回顧過去一年，全球面臨大量的挑戰，例如中美貿易摩擦、圍繞英國脫歐所產生的問題，以及香港社會衝突。今年的潛在風險還包括中國北京及上海的國內生產總值(GDP)停滯不前，以及倫敦的世界500強公司數目下跌。至於香港社會衝突為指數帶來的影響，有機會在2020年中反映。

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