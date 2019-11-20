港股格局：沈慶洪籲提防短線反覆波動
2019年11月20日 10:53
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騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，隔晚美股回落，美國總統特朗普威脅，如果未能與中國達成貿易協議，將向中國貨品加徵關稅，加上美參議院通過《香港人權與民主法案》，市場關注中美關係將如何發展，影響投資氣氛。
另外，港股已連升三日，相信不少投資者於兩萬七水平先行獲利，亦拖累港股表現。由於中美貿易關係及香港社會事件發展難以估計，提防市況會較為反覆，恒指料於26,200點至27,200點之間波動。
有指主要原油出口國俄羅斯在石油輸出國組織(OPEC)12月的會議上，將不會主張進一步減產，國際油價急跌。沈認為，市場對明年環球經濟看法審慎，對石油需求帶來壓力，油價仍有調整空間，且資金對重資產的石油企業興趣不大，雖然油股仍低殘，但短線料未見有回升空間，投資者應先行避開此板塊。
有傳港交所(00388)正考慮洽購西班牙證券交易所，但發言人表示不評論併購傳聞，沈認為，若然消息屬實，應睇埋收購作價及方式再作定論，該股今早跟隨大市回落，阿里巴巴(09988)上市在即，短線可留意會否帶動港股成交，料港交所在250元附近有較大阻力，若港股成交再度回落，股價有機會回試235元水平。
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