【專家點評】實力內房股跑出　留意呢隻強勢股…

人民銀行逾4年來首次下調逆回購操作利率，將中標利率下調5個基點，是今個月第2次下調公開市場操作利率，投資者憧憬內地貨幣政策有望進一步放寬，甚至下月或會降準，短期焦點圍繞本周即將公布的LPR報價會否跟隨下調。

展望後市，縱使中美貿易談判消息好壞參半，但基於兩國內部的政經壓力，維持預期雙方仍會達成首階段協議。本港方面，本地社會局勢仍然不穩，但暫未見進一步惡化。而阿里巴巴集資活動將快結束，早前新股認購鎖定的資金解禁，市場流動性有望改善。港股初步阻力位在250天線(27,441點)。

公司除預期2020至2022年合同銷售目標可有每年平均30%的增長外，亦積極拓展非物業發展收入，冀未來相關收入可佔營業收入的30%，以進一步分散收入來源及增強現金流。股價技術走勢向好，創52周新高，料短線具上升空間，目標價6.5元，5.5元止蝕。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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