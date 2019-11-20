【專家點評】實力內房股跑出 留意呢隻強勢股…
2019年11月20日 11:00
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人民銀行逾4年來首次下調逆回購操作利率，將中標利率下調5個基點，是今個月第2次下調公開市場操作利率，投資者憧憬內地貨幣政策有望進一步放寬，甚至下月或會降準，短期焦點圍繞本周即將公布的LPR報價會否跟隨下調。
近日內房股反彈，無疑內房融資仍然偏緊，部分房企需低價出售項目，但反而利好資產負債表穩健、具境外融資能力的房企伺機收集同業土地。建議關注財務狀況健康、首十個月銷售表現理想的中國海外(00688)及世房(00813)。
展望後市，縱使中美貿易談判消息好壞參半，但基於兩國內部的政經壓力，維持預期雙方仍會達成首階段協議。本港方面，本地社會局勢仍然不穩，但暫未見進一步惡化。而阿里巴巴集資活動將快結束，早前新股認購鎖定的資金解禁，市場流動性有望改善。港股初步阻力位在250天線(27,441點)。
個股推介方面，旭輝(00884)於今年首10月合同銷售額為1,557.8億元人民幣，按年升32.2%，並完成全年銷售目標的82%，而單計10月份的合同銷售額為190.3億元人民幣，按年升76.2%。
公司除預期2020至2022年合同銷售目標可有每年平均30%的增長外，亦積極拓展非物業發展收入，冀未來相關收入可佔營業收入的30%，以進一步分散收入來源及增強現金流。股價技術走勢向好，創52周新高，料短線具上升空間，目標價6.5元，5.5元止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡
(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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