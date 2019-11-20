【大行報告】花旗料小米第三季純利按年升27%

該行指出，智能手機市場及互聯網服務持續受挑戰，在5G推出前，手機替代周期延長，以及來自其他手機品牌的激烈競爭，預計小米智能手機收入將按年下降6%至329億元，互聯網服務收入按年增長料放緩至10%，錄52億元，但相信其物聯網業務穩固，相關收入估計可按年升46%至158億元。

花旗稱，基於對小米今年第四季業務前景的預測，下調其今年純利預測5%。不過，隨着內地推出5G服務，預料明年手機替代周期展開，將有良好盈利增長潛力，重申其「買入」評級，目標價13港元。

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