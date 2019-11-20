【即市分析】中芯國際等待調整　更值博？

中芯是國內的行業龍頭，提供0.35微米至14納米的晶片代工與技術服務，於全國各大城市設有多所晶片廠，包括北京、上海、天津及深圳等，同時於歐美日本等地設立辦事處。集團管理層於早前公布業績後透露，第三季除中國及香港區錄得收入按季升1成，「歐亞大陸」收入更按年大增約56%，美國收入則大致穩定，或反映外銷策略有效。

此外，中芯早前公布，擬發行本金額2億美元2022年到期的零息可換股債券，獲配售債券按大額溢價發行，所得款項總額為2.32億美元。而每股換股價為10.73元，較昨日(周二)收市價10.18元溢價約5%，可見市場對其具信心。

參考大行高盛睇法，指中芯業績及指引均勝預期，受惠收入增加及毛利率上升，將2020年至2021年度盈利預測調高67%及29%，分別為1.89億美元及2.52億美元，重申「買入」評級，目標價由11.5元升至12.8元，以昨收市價計，上望幅度多達26%。

睇走勢，中芯今年股價一直反覆向上，由低位6.26元升至目前已錄逾6成升幅，最近2次試衝11元大關都見阻力回落，加上技術指標亦走弱，14日RSI掉頭至52，MACD收窄向下，後市料有調整。不過話說回頭，該股於9.4元水平的支持力度頗強，若有機會調整至該水平附近，可考慮小注博反彈。

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