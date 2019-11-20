港元拆息︰隔夜息重上2厘 1個月報2.53厘
2019年11月20日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至2厘，結束三連跌；1星期企2.69厘水平；與樓按相關的1個月微降至2.531厘，連跌四日；3個月期仍報2.49厘。
20/11/2019
隔夜 2.00000厘
1星期 2.69679厘
2星期 2.58768厘
1個月 2.53179厘
2個月 2.57393厘
3個月 2.49464厘
6個月 2.39107厘
12個月 2.39920厘
19/11/2019
隔夜 1.91607厘
1星期 2.69214厘
2星期 2.57500厘
1個月 2.53464厘
2個月 2.55625厘
3個月 2.49994厘
6個月 2.38089厘
12個月 2.39179厘
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