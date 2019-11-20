港元拆息︰隔夜息重上2厘　1個月報2.53厘

2019年11月20日 11:23
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至2厘，結束三連跌；1星期企2.69厘水平；與樓按相關的1個月微降至2.531厘，連跌四日；3個月期仍報2.49厘。
    20/11/2019
    隔夜 2.00000厘
    1星期 2.69679厘
    2星期 2.58768厘
    1個月 2.53179厘
    2個月 2.57393厘
    3個月 2.49464厘
    6個月 2.39107厘
    12個月 2.39920厘
    19/11/2019
    隔夜 1.91607厘
    1星期 2.69214厘
    2星期 2.57500厘
    1個月 2.53464厘
    2個月 2.55625厘
    3個月 2.49994厘
    6個月 2.38089厘
    12個月 2.39179厘
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