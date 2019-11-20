【高盛推介】友邦落後大市 看反彈留意認購證
2019年11月20日 11:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險上周五(15日)起連升三日，累計升約4.1%。周三(20日)早段則見回落，早上低開約0.9%後跌幅擴大，暫時落後大市。
有券商發表報告，料友邦短期會受香港業務影響，但仍具長期增長結構性因素。該行將該股評為行業首選，給予「買入」評級，目標價97港元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約660萬元資金流入。牛熊證方面，亦見近期資金傾向部署牛證，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約330萬元。當中周二(19日)流入的資金較多，有約180萬元。
觀察市場上的認購證，可見近日市場留意行使價在86.9元附近、明年2月到期的產品。投資者如計劃趁低吸納認購證，可留意當中槓桿最突出的友邦購證(11135)，行使價86.93元，2020年2月25日到期，實際槓桿13.6倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度不足2%的友邦購證(11488)，行使價78.93元，2020年6月22日到期，實際槓桿6.8倍，貼價兼低街貨。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意友邦牛證(64578)，收回價74.08元，行使價73.48元，換股比率100，槓桿比率15.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
遠牛選擇則可留意友邦牛證(62206)，收回價70.08元，行使價69.28元，換股比率100，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
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