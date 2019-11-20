【專家點評】港股短線不離上落格局

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風地觀》變《風山漸》之中。在易經中，「風」無定向，引伸為反覆。然而「風」雖然為無形之物，但若一旦成勢卻威力無窮，因此《說卦傳》說「風」為近利市三倍。

承接上周預示恒指走勢反覆的「旅」卦和「大有」卦，恒指在連日急跌後初步在26,200點水平現支持，昨日大市再度反彈逾27,000點之上，累計幅度已有早前下跌幅度的一半，加上近日中美貿易協議再生變數，部分投資者的入市態度或會轉趨審慎。

「觀」卦為風行地上之象，地上所顯露的東西必與其相遇，引伸為無孔不入和考慮周詳的意思。《觀‧六三》曰:「觀我生，進退。」

報道指，中國商務部於本月初曾表示，中美雙方有望能達成分階段取消加徵關稅的協議，然而日前卻有消息指，美國總統特朗普不願意取消關稅，使到北京對達成貿易協議感到悲觀。

此外，報道更指中方正密切注視美國的政治局勢，包括國會對特朗普展開的彈劾調查，以及明年的總統大選，因此北京會採取靜觀其變的策略，即隱喻中方並不急於達成協議，特朗普曾明言，若談判不成便或會再度加徵額外關稅，因此投資者必須萬分留意事態發展。

然而由於「漸」卦為循序漸進的意思，有利中線談判發展，因此綜合卦象和基本分析而言，大市短線或處於上落格局居多，但中線或可形成向上突破的趨勢。

玄學金融家 鄭勤龍

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