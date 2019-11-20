【午市重點睇】美匯企97.8 人民幣守7.03水平
2019年11月20日 12:03
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●亞洲市，美匯指數處97.88，日圓兌美元於108.49水平上落，港匯升上7.8274，離岸人民幣(CNH)企7.0327，歐元跌至1.1074，英鎊低企1.2909。金價報1,474美元。布油見60.97美元，紐油處55.32美元。道指期貨下跌56點。
●恒生指數半日跌169點或0.63%，報26,924點。https://bit.ly/2XukC6Q
-簽署特許經營協議，周黑鴨曾漲近21%。
-和諧汽車中途停牌。
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【即市分析】
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●【專家點評】
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●A股快報：三大指數個別發展，金融股領跌1%。https://bit.ly/32YqoPb
●惠譽確認中國「A+」評級，展望「穩定」。https://bit.ly/2CVIk2z
●人行下調LPR，分析料12月或進行定向寬鬆。https://bit.ly/32YyJTf
●人行不進行逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
-人民幣兌每美元中間價為7.0118，較上日下調88點子，結束兩連升。
-美參議院通過《香港人權與民主法案》，人民幣偏軟。https://bit.ly/333ZW71
-人民幣Shibor︰隔夜息跌穿2厘，報1.89厘。
●亞洲股市：日股跌近200點。
●日本10月出口挫9.2%，連跌11個月。
●全球城市實力指數，倫敦蟬聯冠軍，香港排第九。https://bit.ly/37ne2np
●港元拆息︰隔夜息重上2厘，1個月報2.53厘。
●【股民熱話】阿里與騰訊，應該點揀好？ https://bit.ly/2KASaLx
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