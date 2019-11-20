【瑞通推介】石藥港交所輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普指除非中美達成貿易協議，否則美國將對中國貨品加徵關稅。道指隔晚收報27,934點，跌102點或0.4%。

恒指周二(19日)以全日高位27,093點收市，升412點或1.5%，連升3日累漲770點，一舉升穿10天、20天及100天線。周三(20日)早段曾回吐逾200點，一度回至26,900點之下。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出近4,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,800萬元，反映投資者續趁大市向上部署淡倉看跌。周二其牛證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

石藥集團首9個月股東應佔溢利28.11億元人民幣，按年升24%，創新藥收入增長強勁，績後獲券商唱好，帶動股份周二收升3.6%於21.3元，盤中曾升6%至21.8元，創52周高。該股周三早段好淡爭持，低位曾跌穿21元。周二有逾380萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有11萬元淨流出。

瑞聲科技是周二表現最佳藍籌，升6.1%收報56.5元，重返2月尾水平。4個交易日合共累升超過16%，現處各移動平均線之上。iPhone 11在內地銷售理想、美國對華為禁令再延長臨時許可90天、以至有券商預期明年在5G的推動下，智能手機行業有望重回良好增長，支撐板塊近日表現。該股周三早段曾回落至56元之下，其後倒升逾2%。周二有逾330萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有63萬元淨流入。

香港交易所周二漲2.78%，以近全日高位的251.8元收市，已收復各移動平均線，下一阻力為1個月高位254.4元。阿里巴巴下周上市，市場看好其有機會帶旺港股交投和新股集資額。另有報道引述消息指港交所研購西班牙交易所。港交所周三早段徘徊在250元之下，跌幅約1%。周二有逾200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流入。

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