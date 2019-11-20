瑞銀：內地經濟放緩乃大勢所趨 防懸崖式下滑

胡一帆(左)及林世康

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，地緣政治不確定性依然是明年經濟增長及金融市場的切實風險所在，但基礎設施投資力度將繼續加大，貨幣和財政政策支持也將延續。

該行預期今年全年中國經濟增長為6.1%，明年將進一步放緩至5.7%。胡指出，經濟放緩是大趨勢，關鍵是當局如何避免經濟出現懸崖式下滑。

她評論，今年內地政府的貨幣政策對經濟支持力度較大，預期未來一年人民銀行將降準50至100個基點，並預期今年12月前至少降準1次。

瑞銀財富管理投資總監股票分析師林世康表示，今年對環球市場而言是豐收年，多個股票市場錄雙位數回報，惟香港恒生指數年內升幅少於5%，表現受眾多因素影響。

另外，截至上星期，MSCI中國指數錄高單位數盈利增長，他預期明年可錄低雙位數回報。至於MSCI香港指數被中國大幅拋離，認為明年該指數仍會跑輸。

因此，該行於股票選擇上相對於香港看好中國股票。他看好5G概念及互聯網板塊前景，指有關公司因為前期投入大量資金令毛利率偏低，預期明年投資步伐可放緩，有利盈利增長。

另外，內地消費增長有所減慢，但同時當地居民收入及生活水平有所提高，消費板塊仍有投資機會。他傾向優質派息股以及以內需和消費為主導的公司，如體育用品、啤酒及教育。

香港股市方面，他看好防守性強、增長穩定及股息高的公用股及電訊股。

至於債券投資則採取「中庸之道」，因為安全型債券的收益率過低，而高收益債券的信用風險持續上升。

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