【大行報告】美銀降明年中國GDP增長預測至5.6%

美銀發表報告指出，近期內地象徵性地放鬆流動性，中國人民銀行在本周一(18日)進行七天期逆回購操作，利率下調5個基點，是四年來首次下調逆回購利率，而人行於本月5日已宣布下調中期借貸便利(MLF)利率5個基點，但該行認為此舉不會明顯影響內地總體借貸成本水平，下一個政策窗口將是12月舉行的中央經濟工作會議。

該行認為，受貿易及科技戰等不明朗因素影響，預期中國明年GDP增長將進一步放緩，增長預測由原來5.7%降至5.6%，估計明年出口將見底回升。

另外，美銀預期，明年中國通脹將溫和加快，由今年預測升2.8%加快至明年的2.9%，且於首季見頂後，升幅料逐步放緩。

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