古勝　港股再吹無定向風

投資市場繼續圍住貿易戰消息轉，好似美國總統特朗普突然又表示，如果未能與中國簽署貿易協議，將向中國貨加徵關稅，再加上美國參議院一致通過《香港人權與民主法案》，港股重新受兩面夾擊，恒指今日(周三)低開後反彈力度唔大，究竟投資者可以點做？

事實上，上述兩個因素皆直接影響港股氣氛及投資者部署，不過面對不明朗因素或未知風險，最首要當然是做好風險管理，其一是重新驗視持倉股份的止蝕/止賺位，嚴格執行；其次，必須重估持倉貨量風險，因為未知後市風險，所以就算睇好某個板塊或個股，都係小注怡情為佳。

技術走勢方面，恒指短期阻力位在周二高位約27,100點水平，加上現時已重回多條主要平均線之下，9日RSI為50，走勢中性，故相信短期內應在現水平先行整固的機會較大，若然投資者無心水的話，不妨以靜制動，乜都唔好做，等出大方向再作部署。

東方產經專欄作者 古勝

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