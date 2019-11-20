航運業競爭激烈　船東會主席話你知香港輸喺邊！

香港船東會主席許積臯稱，新加坡為香港最主要的競爭對手，因香港一直以較傳統的模式發展航運業，相反，新加坡則早已用商業化模式營運航運業，例如在融資、投資及推廣等方面均有較完善的配套。

他指出，香港政府一直以「大市場，小政府」的執政策略，以確保各行各業得到公平的待遇，但航運界競爭日益激烈，政府採取順其自然發展的傳統思維，並不利業界發展，尤其主要競爭對手新加坡政府積極支持當地航運業發展，如發展智慧船舶等，已吸引許多航運公司遷移至新加坡。

許稱，即使香港在稅率、自由貿易、國際法律制度及金融配套上仍具優勢，但在龐大競爭下，本地仍有航運專業人才青黃不接等問題，期望在航運人才培養上採取更積極態度，努力創新發展，向外推廣香港港口和航運服務優勢、壯大業界群等，以吸引更多航運企業在港設立分部。

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