樓價UPDATES：為免丟空單位　個別業主減租吸客

租務市場淡季，個別業主為免「丟空」單位，開始減租吸客。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島3座低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，望泳池景，原先月租開價20,000港元，經議價後減價2,000元或約10%，最後以18,000元租出，實用呎租約40元。

●鰂魚涌南豐新邨5座頂層單位，實用面積約391方呎，兩房間隔，連天台，屬罕有放盤，議價約50萬後，以約750萬元獲同區上車客承接自用，實用呎價約19,182元，原業主於2009年以約258萬元購入，轉手帳面獲利約492萬元，物業大幅升值約191%。

●西半山漢寧大廈高層A室，實用面積845方呎，套三房及工人房間隔，附有裝修，以1,715萬元連車位獲用家承接，實用呎價20,296元。新買家鍾情物業位於名校校網，決定入市，原業主於2015年以1,410萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利305萬元，單位升值22%。

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九龍區

●九龍塘又一居15座低層E室，實用面積約675方呎，套三房間隔，以1,450萬元成交，實用呎價約21,481元，原業主在2009年10月以約672萬元買入，持貨約10年沽出，帳面獲利約778萬元，賺價約1.2倍。

●奧運站維港灣1座中層D室，實用面積647方呎，三房一套房間隔，單位以1,298萬元易手，實用呎價約20,062元，原業主於2009年8月以543萬元購入，持貨10年轉手帳面獲利約755萬元，物業升值逾1.4倍。

●長沙灣昇悅居3座中層E室兩房單位，實用面積約459方呎，原先以約790萬元放盤約兩周，即獲外區客接洽，議價後減價40萬元，以約750萬元成交，實用呎價約16,340元，新買家為投資客，在「無睇樓」情況下決定入市，原業主於2011年8月以約425萬元購入，轉售帳面賺約325萬元，物業升值約76%。

●長沙灣泓景臺5座低層B室三房戶，望樓景，實用面積約577方呎，以約22,500元放租數月，獲區內客洽詢，零議價下承租，實用呎租約39元，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●長沙灣昌暉大廈高層G室，實用面積236方呎，採一房間隔，享開揚山景，放盤僅兩天，即獲買家以408萬元承接，實用呎價17,288元，新買家為外區上車客，見單位承做高成數按揭，入市自用，原業主於2012年僅以203萬元購入，持貨7年轉手帳面獲利205萬元，單位期內升值逾1倍。

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新界區

●粉嶺居屋雍盛苑A座中層16室，實用面積約645方呎，三房間隔，以未補價第二市場價495萬元成交，實用呎價約7,674元，原業主在2000年4月以約92.7萬元買入，持貨約19年沽出，帳面獲利約402.3萬元，賺價約4.3倍，項目本月至今累錄兩宗二手成交，目前有10個放盤。

●馬鞍山聽濤雅苑11座低層C室，實用面積650方呎，套三房間隔，開價約830萬元，議價後以813萬元易手，實用呎價12,508元，新買家為用家，原業主於2013年以558萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利約255萬元，單位升值約45.7%。

●沙田第一城本月暫錄約16宗買賣，包括39座低層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以503萬元易手，實用呎價16,546元，原業主則於2005年以110萬元購入，持貨14年，是次沽出帳面獲利393萬元，單位升值約3.6倍。

●天水圍嘉湖山莊11月錄約22宗租賃成交，相對上月同期26宗略減，實用呎租則保持平穩，平均約23元，近日美湖居3座中層C室，實用面積544方呎，三房間隔，享內園景，新近以13,000元租出，實用呎租約24元，業主於今年9月以560萬元買入單位，現租出單位，租金回報約2.8厘。

●元朗尚悅10座中高層D室，實用面積357方呎，兩房間隔，叫價515萬元，議價後以509.8萬元成交，實用呎價14,280元，原業主於2016年11月以395.8萬元買入，持貨3年帳面獲利約114萬元，單位期內升值28%。

●屯門豫豐花園9座高層H室，實用面積361方呎，兩房間隔，附連天台，以11,000元租出，實用呎租30.5元，租客為一對年輕情侶，以業主於2014年5月290萬元買入價計，現租出單位，回報高達4.6厘。

●屯門新屯門中心8座高層H室，實用面積597方呎，三房兩廳設計，區內客洽租，業主即時減租500元，終以15,000元租出，實用呎租25.1元，如以同類型單位銀行估價約683.5萬作計算，單位的租金回報率可達2.6厘。

●青衣居屋青宏苑A座低層8室，實用面積506方呎，兩房間隔，9月於未補價第二市場開價638萬元放盤，新近終以綠表價612萬元成交，實用呎價12,095元，較市價略低，原業主於2001年2月以113.35萬元一手形式向房委會買入單位，2018年兒子以遺產管理人身份接手單位，單位於18年間升值498.65萬元或4.4倍。

●青衣美景花園11座高層A室，實用面積424方呎，兩房間隔，叫價550萬元，最終減價20萬元，以530萬元沽出，實用呎價12,500元，原業主於1996年以約140萬元買入，持貨23年帳面獲利約390萬元，升值約2.8倍。

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