美通過香港人權法 美資賭企續牌或現變數
2019年11月20日 14:39
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(美聯社圖片)
澳門6個賭牌將於2022年一同到期，但另邊廂《香港人權與民主法案》獲美國參議院通過，或影響美資公司奪得新的賭牌。彭博研究發表評論，指法案觸怒了中國，當中金沙中國(01928)或最受影響，法案令該公司獲續牌的機會變得脆弱，尤其當美國總統特朗普將該法案簽署成法。
該評論解釋，金沙主席艾德森(Sheldon Adelson)與特朗普及美國共和黨關係密切，或令澳門當局在批出牌照予金沙時會有猶豫。
另外，評論亦談到另一間美資賭企永利澳門(01128)，指該公司前主席史提芬永利(Steve Wynn)曾參與美國共和黨的黨務。現今公司為了取得新賭牌，會更加與共和黨「保持距離」。
至於美高梅中國(02282)，評論認為，或因股東關係令其受影響較小。
該法案在中美新一輪貿易談判之前通過，評論認為，時間上旨在給予中國更大壓力。澳門的美資賭企都致力於維護新賭牌能夠袋袋平安，故估計特朗普不會急於將該法案簽署成法，以為這些賭企在澳門爭取更多時間。
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