美通過香港人權法　美資賭企續牌或現變數

該評論解釋，金沙主席艾德森(Sheldon Adelson)與特朗普及美國共和黨關係密切，或令澳門當局在批出牌照予金沙時會有猶豫。

該法案在中美新一輪貿易談判之前通過，評論認為，時間上旨在給予中國更大壓力。澳門的美資賭企都致力於維護新賭牌能夠袋袋平安，故估計特朗普不會急於將該法案簽署成法，以為這些賭企在澳門爭取更多時間。

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