【專家點評】偉易達績優估值吸引

偉易達公布截至9月底止6個月中期業績，收入11.24億美元，按年增加12%；錄得純利1.18億美元，增長31%，每股盈利46.9美仙；中期息維持17美仙。期內，毛利3.45億美元，上升16.3%；毛利率由29.5%升至30.7%，主要由於材料價格下跌，同時直接勞工成本和生產支出因人民幣貶值而受惠。

期內，北美洲、歐洲及亞太區市場均有略超一成的增長，反映主要市場表現平穩，而美國加徵關稅對期內的財務業績並無產生負面影響。LeapFrog和偉易達品牌產品的銷售額均告上升，帶動電子學習產品在北美洲的收入增加20.1%。歐洲與亞太區的情況相約，學習產品需求不弱。

展望全年表現，毛利率料將有所改善，而公司續與客戶討論多項紓緩關稅影響的措施。此外，為提升競爭力及達致進一步增長，偉易達已採取策略重組生產基地，並在馬來西亞擴充產能，估計公司可恢復盈利增長，現價預測市盈率約為12倍，息率仍保持6厘水平，估值有吸引力，建議76元吸納，目標價86元，止蝕可定於70元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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