【深度解構】金融界悲觀！諗移民、求外闖、棄名校...

香港社會動盪持續，不但未看到有解決的曙光，連長期前景也開始動搖，不少香港金融界土生土長的人不得不為前途作打算。即使留港，也盡量不想兒子入讀傳統學校，悲慟之情不言而喻。

【金融從業員：有意定居美國】

美國財經媒體彭博社報道，一位在香港出生的高級銀行家，計劃申請美國「綠卡」，以防香港動盪局勢更嚴重。

報道指出，一家歐洲大型投資銀行駐香港的一位交易撮合商稱，在他群組裏，一些在香港生活了一輩子的人，也在思量各種方案，考慮不同國家。

早在幾個月前抗議活動開始升級時，在香港金融中心工作的外籍人員和中國大陸人士，是第一波討論要離開的人。但自此以後，隨着工作和生活被長期打亂，以及中國對香港的控制成為關注焦點，促使一些香港人開始考慮是否要搬到國外。

當然，目前並未發生大量撤離的現象，但同事們、僱主，以及招聘人員私下談話表明，看着每天電視上播放的衝突畫面，有時還會發生在大型金融機構外面的街道上，人們有些惶惶不安。這種不是着火、就是催淚彈的生活，不知何時到頭，愈來愈多的上班族最少要開始考慮，他們的行業長期會受到何種影響，以及是否應該換個地方。

英國獵頭公司Morgan McKinley在上海的一位招聘人Eric Zhu表示，這些人正處於職業生涯的黃金時期，現在厭倦了香港的社會動盪局勢，會想着下一步要去哪裏？目前香港的機會少，而上海的招聘人數卻在上升。

【金融界父母：放棄傳統名校】

事實上，隨着香港抗議活動愈演愈烈，一些曾希望子女能考入傳統名校的金融專業人士，已開始改變想法，不管是香港本地或內地家長，都擔心由香港資助學校過於政治化。

彭博社報道訪問了今年34歲、從事保險行業的Janey Cheng表示，希望孩子能專注於學業，而不是搞政治。她最近取消了把兒子送到競爭激烈的傳統本地名校計劃，轉而去了一家國際私立學校。

Cheng並不孤單，當中有很多「同道中人」。幫助家庭申請學校的機構ITS Educational Services發現，過去一年，對香港國際學校和海外寄宿學校的查詢和申請大增30%。ITS的一位主管Anne Murphy表示，至少十幾個中國內地家庭，原本打算讓孩子在香港接受教育，現正研究泰國和新加坡的寄宿學校。

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