新股專輯：傳移卡有意赴港上市 騰訊有份
2019年11月20日 15:59
東網電視更多新聞短片
美國財經媒體彭博社引述消息人士透露，中國支付技術服務提供商移卡計劃通過香港首次公開募股(IPO)，融資約3億美元(約23.4億港元)。
消息指，該公司擬尋求最早明年2月進行上市聆訊，其已在11月12日向香港交易所提交了申請。
初步招股書顯示，公司成立的次年、即2012年，騰訊控股(00700)成為其股東之一。移卡的投資者中還包括日本的Recruit Holdings和風投公司Greycroft Partners。移卡董事長兼聯合創辦人劉穎麒，曾是騰訊旗下支付設施平台財付通的總經理。
招股書引述Oliver Wyman數據指，移卡是中國第二大非銀行獨立QR碼支付服務提供商，2018年的市場佔有率約12%。截至6月30日，移卡已擁有約480萬支付服務活躍用戶。
消息人士透露，隨着探討繼續推進，包括時間和規模在內的發行細節可能仍會有變。移卡和騰訊的代表未立即回應置評請求。
據招股書，中信里昂證券、野村控股，以及農銀國際，是此次發行交易的聯席保薦人。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。