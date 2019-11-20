新股專輯：傳移卡有意赴港上市　騰訊有份

美國財經媒體彭博社引述消息人士透露，中國支付技術服務提供商移卡計劃通過香港首次公開募股(IPO)，融資約3億美元(約23.4億港元)。

消息指，該公司擬尋求最早明年2月進行上市聆訊，其已在11月12日向香港交易所提交了申請。

招股書引述Oliver Wyman數據指，移卡是中國第二大非銀行獨立QR碼支付服務提供商，2018年的市場佔有率約12%。截至6月30日，移卡已擁有約480萬支付服務活躍用戶。

消息人士透露，隨着探討繼續推進，包括時間和規模在內的發行細節可能仍會有變。移卡和騰訊的代表未立即回應置評請求。

據招股書，中信里昂證券、野村控股，以及農銀國際，是此次發行交易的聯席保薦人。

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