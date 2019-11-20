【背景】澳門賭牌為何出現「三主三副」情況

澳門政府回歸後開放博彩市場，於2002年宣布批出三個賭牌，但之後在被質疑沒有充分解釋及有違立法原意情況下，容許每個主牌轉批一次，變成現時「三主三副」合共六個賭牌的局面。其後澳門政府為統一重新競投的時間表，六個賭牌於2022年一同屆滿。

今年三月澳門政府公布，批准澳門博彩股份有限公司及美高梅金殿超濠股份有限公司的娛樂場幸運博彩，或其他方式的博彩經營的批給及轉批給合同，延長至2022年6月26日之申請，澳博及美高梅將各需額外一次性支付2億澳門元(約1.94億港元)。意味六個賭牌將會同時到期，賭牌勢作統一競投。

澳門立法會議員及學者分析，政府至今仍未透露未來賭牌的處理方案，不排除賭牌數目將有變動，加上中美關係或成美資博企續牌的阻礙，六間博企絕非「坐定粒六」獲續牌。澳門政府官員早前曾提到，現行的「三正三副」賭牌制度，有歷史遺留下來的問題，須逐步解決。

民間對怎樣續牌有很多聲音，例如冀賭牌「六變七」，新增第七個賭牌建議由澳門本土資金經營。另外，亦有賭業人士建議進一步開放賭權，容許符合要求者領取營運執照，獨立經營賭廳業務，讓博彩發展更蓬勃。

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