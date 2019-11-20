【市後重點睇】油價偏軟 道期報跌
2019年11月20日 16:12
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(美聯社圖片)
●美匯指數報97.9，日圓兌美元見108.44，港匯處7.8263，離岸人民幣(CNH)降至7.0362，歐元跌至1.1066，英鎊徘徊於1.2917。金價受制1,480美元關。布油回落至60.73美元，紐油守55美元水平。道指期貨下跌56點。
●恒生指數終止三連升，全日下跌204點或0.75%，報26,889點；友邦保險跌2%。https://it.ly/2XukC6Q
●【新股專輯】
-傳阿里超購40倍，凍資約940億元。https://bit.ly/2r5wOz1
-新股專輯：傳阿里巴巴香港IPO定價約176元。
-17隻阿里Call輪下周二(26日)確認與正股同步上市。https://bit.ly/2Xv3Rsd
-傳移卡有意赴港上市，騰訊有份。https://bit.ly/2pvrX9E
●【大行報告】
-瑞銀：內地經濟放緩乃大勢所趨，防懸崖式下滑。https://bit.ly/338z2uR
-美銀降明年中國GDP增長預測至5.6%。https://bit.ly/2qiu6Gl
-大摩指香港奢侈品市場面臨挑戰。https://bit.ly/2CXHEJX
●【專家點評】偉易達績優估值吸引。https://bit.ly/37mbDZU
●【股匯攻略】巨型新股登場，快睇部署攻略...https://bit.ly/37vXZnk
●【中國快訊】
-A股快報：滬綜指收跌0.7%，金融股偏軟。https://bit.ly/32YqoPb
-惠譽確認中國「A+」評級，展望「穩定」。https://bit.ly/2CVIk2z
-人行下調LPR，分析料12月或進行定向寬鬆。https://bit.ly/32YyJTf
●亞洲股市：日股收跌0.6%，韓澳股挫逾1%。https://bit.ly/340bRUy
-日本10月出口挫9.2%，連跌11個月。
●美通過香港人權法，美資賭企續牌或現變數。https://bit.ly/2KEuUvX
-【背景】澳門賭牌為何出現「三主三副」情況。https://bit.ly/2QBBkA2
●全球城市實力指數，倫敦蟬聯冠軍，香港排第九。https://bit.ly/37ne2np
●傳滙豐管理團隊或最快年底執位。https://bit.ly/2Os3Lxw
●【股民熱話】阿里與騰訊，應該點揀好？https://bit.ly/2KASaLx
●【獨家披露】美資道富縮樓面，甲級商廈爆退租潮。https://bit.ly/2s094g4
●【向世界錢進】移居星洲買「居屋」，800呎百萬有找。https://bit.ly/35mmEIP
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