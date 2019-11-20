市場太樂觀了！美股今年餘下時間調整機會大

外國傳媒報道，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，目前直至今年完結，也不要奢望美股能大升；相反，美股很可能會出現調整，主因是市場太樂觀了。

他指出，根據其自研的指標顯示，目前市場對短期股市看法「極度樂觀」，情緒指標處於65.6%，高於自2000年以來的95%時間，其中以上周五(15日)最樂觀。相反，一個月前則是悲觀的，而股市亦實現了「憂慮中上升」，並創下新高。換言之，根據往績，股市短線再大升空間十分有限，反而可能會出現跌市。

他表示，根據往績，一旦上述指標高於或等於65.6%，反映代表美國細價股的羅素2000指數在接下來的一周平均跌0.3%；接下來的一個月平均跌1.4%；接下來的3個月平均跌0.9%；接下來的6個月平均跌0.4%。

換言之，美股很可能會在接下來的數周出現累積跌幅，直至市場樂觀情緒緩和、甚至逆轉，才有機會完成調整。

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