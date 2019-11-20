新盤混戰：駿嶺薈首張價單50伙　售價最高逾3.36億

建滔地產旗下沙田九肚駿嶺薈剛發出首張價單，提供50伙，價單售價3,379.3萬港元起，呎價21,280元起，而是次推出的32座洋房，呎價劃一為31,350元，項目最大面積的62號屋亦已推出，實用面積10,727方呎，售價逾3.36億元。

價單顯示，發展商未有如近期推出特長成交期，相反成交期極短，若買家簽署臨時合約後5天內付清樓價，可享售價17.5%折扣，最長成交期為明年3月底物業落成時付清樓價，則享6.5%折扣。發展商亦提供員工折扣優惠，合資格人士可獲售價7.5%折扣。

同時，樓盤已發出銷售安排，本周六(11月23日)發售23伙，買家必須是賣方或賣方的控權公司合資格員工，或是合資格員工的合資格家庭成員，或是賣方商業夥伴，而且未有委託地產代理及以個人名義入市。

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