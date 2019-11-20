【fb直播】港股宜減磅？
2019年11月20日 16:47
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港股連升3個交易日後斷纜，後市要睇實咩因素？中美貿戰又存變數，特朗普威脅如未能簽署貿易協議，會對華加碼徵關稅，加上美國參議院通過《香港人權與民主法案》，投資者要減磅先？
香港交易所(00388)有新消息，有傳它有意競購西班牙交易所，股價早段受壓。若消息屬實，對港交所是好是壞？大型新股阿里巴巴上市的刺激作用，已告一段落？
騰訊控股(00700)走勢反覆，早段向下，但午後曾倒升，高見337.6元，股價創約兩個月新高。但一日未升上340元心理關口，目前橫行區間難有突破？阿里巴巴招股反應熱烈，公開招股超購逾40倍，科網類別股份多了一隻巨無霸，長遠投資騰訊資金會被攤薄？
美團點評(03690)周四將派成績表，市場關注盈利有否增長，投資者業績前後點部署？
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