新股專輯：康龍化成擬高於中間價定價
2019年11月20日 16:51
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中國醫藥研發平台康龍化成(03759)今日(20日)中午截止認購，市場消息透露，其將以高於招股價中間價37元定價。該公司每股招股價介乎34.5元至39.5元，將於下周四(28日)首掛。高盛、中信里昂證券及東方證券為聯席保薦人。
該公司孖展周二截飛，綜合5間券商數據，合共為其借出約182.06億元孖展額，相當於公開發售集資4.6億元，錄得超額認購逾38倍。
按招股價範圍，未計行使超額配股權下，康龍化成預測2021年市盈率介乎25.8倍29.5倍。
另外，該公司是次引入5名基礎投資者，合共認購1.6億美元(約12.48億港元)，包括中國國有企業結構調整基金及清池資本(Lake Bleu)各認購4,000萬美元；奧博資本(OrbiMed)認購3,000萬美元；美國資產管理公司Oaktree Capital Management及亞洲基金公司Athos Asia Event Driven Master Fund認購2,500萬美元，設6個月禁售期。
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