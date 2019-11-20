新股專輯：康龍化成擬高於中間價定價

該公司孖展周二截飛，綜合5間券商數據，合共為其借出約182.06億元孖展額，相當於公開發售集資4.6億元，錄得超額認購逾38倍。

按招股價範圍，未計行使超額配股權下，康龍化成預測2021年市盈率介乎25.8倍29.5倍。

另外，該公司是次引入5名基礎投資者，合共認購1.6億美元(約12.48億港元)，包括中國國有企業結構調整基金及清池資本(Lake Bleu)各認購4,000萬美元；奧博資本(OrbiMed)認購3,000萬美元；美國資產管理公司Oaktree Capital Management及亞洲基金公司Athos Asia Event Driven Master Fund認購2,500萬美元，設6個月禁售期。

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