印度出真招！擬吸引324家外國企業當地設廠

中美貿易談判再現波折，另一個人口大國印度趁機搶生意。外國媒體報道，印度計劃向324家外國公司提供優惠措施，以吸引相關企業到當地設廠。

報道引述一份文件稱，政府會為這些企業提供土地，並會解決供水、能源及交通連接問題。這些企業包括美國電動車公司特斯拉、藥企葛蘭素史克及禮來公司、韓國韓華集團及鴻海科技集團等。

分析認為，有別於其他亞洲國家如越南和馬來西亞等，印度未從中美貿易緊張關係中受惠，主要是因為當地死板的土地及勞工法律，限制了外國投資意欲，預料新的刺激方案可為減少這方面的繁文縟節。

事實上，印度經濟失速不再是政府可迴避的問題，上個季度經濟創6年來最低增速。印度國家銀行、野村控股和凱投宏觀的經濟學家將截至9月底的第三季度經濟增長預期下調至4.2%至4.7%之間，這意味印度經濟增速可能在第三季度創下新低。總理莫迪早前設定的目標，到2025年將其國內生產總值翻一倍，達到5萬億美元。

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