致富智庫：別氣餒！4個途徑白手興家　最重要係...

或許很多人都想成為有錢人，過着寫意的生活。然而，若是白手興家，過程必然有犧牲。外國媒體找來會計師兼理財作家Tom Corley撰文指，在觀察233位、每年收入最少16萬美元(約124萬港元)、淨資產最少達230萬美元(約1,794萬港元)的千萬富翁後發現，多數有錢人靠4個途徑白手興家，分別是：理財有道；在職場上十分努力；擁有法律、醫學的高端知識及專長；追夢者。

【4個途徑白手興家】

所謂「追夢者」，就是追求夢想，例如成為著名演員、作家、創業家等，全球最富有的10個人當中，有7位就是「追夢者」，也是成功的創業家，例如亞馬遜創辦人貝索斯、微軟創辦人蓋茨等。

不過，「追夢者」也是最艱難、最危險、最痛苦的一條路，最糟糕的時候可以是「每天像住在地獄裏，充滿難關、屈辱、錯誤、失望、被拒絕、還有金錢問題」。要走這條路，首先是每周65至75小時的超長時間工作，可謂做足7日、每日10小時，除了睡覺外，要犧牲所有假期、家人朋友團聚等，然後有機會面對極沉重的金錢壓力，任何的失敗都可能「難以翻身」，並要受到身邊無數人說「不可能成功」，看似勸告，實質「睇死」。

因此，若要成為「追夢者」，必須具備以下特質：無法忍受在主管命令下工作、定期設置計劃且一定完成、絕不拖延、每天強化知識、建立強健的身體和社交網絡、能忍受非常節儉的生活、不會因失敗而陷入低潮。

【找到「聰明的朋友」】

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)近日也分享其成功賺大錢方法，就是找到「聰明的朋友」。

他表示，成功一定要謙虛，透過向專家解決疑惑，聽取他們意見，讓自己變得更具教育素養。他透露，自己一生中大部分時間幾乎是沒甚麼金錢，但他發現，若持續與聰明的人相處，便會受益不淺，因而造就他今時今日的成就及財富。

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